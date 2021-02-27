28 Şubat'ın hayatının 10 yılını kapsayan ve psikolojik olarak oldukça yıpratıcı bir dönem olduğunu söyleyen Leyla Şahin Usta "1997 yılında başörtüsü yasağı Cerrahpaşa'da kısmi olarak başladı ve tüm Türkiye'ye yayıldı. 2007 yılına kadar da sürdü. Bir gün önce okulumuza girerken bir gün sonra girememeye başladık. Yasak başladığında Tıp Fakültesi 5. sınıftaydım ve başarılı bir öğrenciydim. Sorunun ne olduğunu anlayamıyorduk. Başörtüsünü birileri için değil Allah için taktığım için mücadele ettim. Bu mücadele beni ve arkadaşlarımı güçlendirdi" şeklinde konuştu.





RIZA TÜRMEN'İN SAVUNMASIYLA DAVA ALEYHİME DÖNDÜ



Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını ilk olarak AİHM'e götüren Leyla Şahin Usta sürecin zorluğunu da anlattı. Sürekli soruşturma geçirdiklerini, kampüsteki belediye otobüslerinden indirildiklerini, okullarına giremediklerin belirten Usta "İnanılmaz uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Avukatlarımız o dönem yaşadığımız tüm hukuksuzlukları kayıt altına alıp tutanak tuttu. İç hukuktan bir sonuç alamayınca bu belgeleri toplayıp AİHM'e başvurdum. İç hukuk yolları tükenmeden başvurduğum için bu dava bir ilkti. Ancak ortada şöyle bir durum vardı. Yasağı uygulayanlar AİHM'in daha önce verdiği kararları gerekçe göstererek bu yasağı bize uyguluyordu. Bunu tutanaklarla birlikte anlatıp sizin kararlarınız yüzünden hak ihlaline uğruyorum dedim. AİHM iç hukuk tüketilmemiş ama burada hak ihlali var diyerek dosyamı esastan görüştü. O dönem Türkiye'nin avukatlığını sonradan CHP'den milletvekili olan Rıza Türmen yapıyordu. AİHM önce beni haklı buldu ancak sonra dosyayı beklemeye aldı. Bunda Rıza Türmen'in yazdığı başörtüsünün sadece Türkiye için değil Avrupa için de tehdit olduğunu anlatan savunmasının etkisi var. Nihayetinde lehime olan dava aleyhime çevrildi" dedi.



28 Şubat döneminde okullarını bırakmak zorunda kalan pek çok öğrenci gibi Viyana Üniversitesi'ne başvurduğunu anlatan Usta, 1999 yılında mezun olacakken 2003 yılında okulu bitirebildiğini anlattı. YÖK'ün okul bittikten sonra Viyana Üniversitesi'nin denkliği olmasına rağmen bu denkliği kaldırdığını da söyleyen Leyla Şahin Usta, YÖK'le girilen bu ikinci mücadelenin 2007 yılında YÖK'teki değişimle birlikte aşılabildiğini söyledi.



ARTIK AİHM'DE GÖREV YAPACAK HAKİMLERİ SEÇENLERDEN BİRİYDİM



28 Şubat'ta verilen hukuk mücadelesinin bir ayağı olarak AİHM'e gittiğini anlatan Leyla Şahin Usta yıllar sonra yaşadığı ilginç bir anı da paylaştı. "2015 yılında milletvekili adayı oldum. Sonrasında da Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden milletvekillerinden biri olarak görevlendirildim. Avrupa Konseyi'ne gittik. AİHM'e girecek hakimleri biz seçiyorduk. Allah bana bunu nasip etti. AİHM'e hak ihlaline uğradığım için başvuran bir öğrenciyken, yıllar sonra AİHM'de görev yapacak hakimleri seçen bir milletvekili olmuştum. Bu kişisel bir başarı değil Türkiye'nin başarısıdır."