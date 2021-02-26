Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasını istemeyen Avrupa ülkeleri ve ABD zaman zaman basın kuruluşları aracılığıyla düğmeye basıp ülkede bir iç karışıklık çıkarma hayaline düşüyorlar. Basın kuruluşları kimi zaman da muhalefetin kronik hastalığı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını kullanıyor.
Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden mıhalefette bulunan isimleri veya STK'ların başındaki isimleri parlatmaya çalışan yabancı basın sık sık bu yola başvuruyor. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu 19 yıldır bu yola başvuran ancak başarılı olamayan basın kuruluşları yine de denemekten vazgeçmiyor.
SON ÖRNEK FRANSA'DAN GELDİ
Bunun son örneği ise Fransa'dan geldi. Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesinde yer alan haberde "Erdoğan'ın yolundaki 3 kadın engel" başlığını kullandı. Habere konu olan isimler ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı.
OLSA OLSA FRANSIZ ROMANTİZMİ
Ancak bu başlıkla çıkan haber olsa olsa "Fransız Romantizmi" olur. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan Fransız Romantizmi bir edebiyat akımı olarak dünyada kendisine yer bulsa da günümüz şartlarında küresel dünyada söz sahibi olmaya çalışan Türkiye'de yabancı ülkelerin gazıyla iktidar hayali kuran isimlerin ancak hayalinde veya edebiyat akımlarında kalabilir.
"LGBT TARAFTARI KADIN DOKTOR"
Le Monde'un haberinin ana aktörlerinden olan Canan Kaftancıoğlu'nun elbette LGBT sevdası ön plana çıkarıldı. İlgili kısımda ise "Kaftancıoğlu: Feminist, motosiklet tutkunu, LGBT taraftarı bir doktor" başlığı kullanıldı. Haberde CHP İstanbul İl Başkanı'nın HDP'ye olan yakınlığı nedeniyle partisinde bir kesim tarafından eleştirildiği de belirtildi.