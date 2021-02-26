Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasını istemeyen Avrupa ülkeleri ve ABD zaman zaman basın kuruluşları aracılığıyla düğmeye basıp ülkede bir iç karışıklık çıkarma hayaline düşüyorlar. Basın kuruluşları kimi zaman da muhalefetin kronik hastalığı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını kullanıyor.

Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden mıhalefette bulunan isimleri veya STK'ların başındaki isimleri parlatmaya çalışan yabancı basın sık sık bu yola başvuruyor. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu 19 yıldır bu yola başvuran ancak başarılı olamayan basın kuruluşları yine de denemekten vazgeçmiyor.