Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2021 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 12:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Fransızlar Başkan Erdoğan'a karşı 3 ismi gazlıyor: Şebnem Korur Fincancı

    Son dakika haberi: medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı farklı isimleri parlatıp gazlamaya devam ediyor. Bu Bunun son örneği ise 'dan geldi. Fransa'nın önemli gazetelerinden Türkiye'de Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden Başkanı , CHP İstanbul İl Başkanı ve Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı gazlamaya çalıştı.

    takvim.com.tr
    Fransızlar Erdoğan'a karşı o 3 ismi gazladı

    Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olmasını istemeyen Avrupa ülkeleri ve ABD zaman zaman basın kuruluşları aracılığıyla düğmeye basıp ülkede bir iç karışıklık çıkarma hayaline düşüyorlar. Basın kuruluşları kimi zaman da muhalefetin kronik hastalığı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığını kullanıyor.

    Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden mıhalefette bulunan isimleri veya STK'ların başındaki isimleri parlatmaya çalışan yabancı basın sık sık bu yola başvuruyor. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu 19 yıldır bu yola başvuran ancak başarılı olamayan basın kuruluşları yine de denemekten vazgeçmiyor.

    SON ÖRNEK FRANSA'DAN GELDİ
    Bunun son örneği ise Fransa'dan geldi. Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesinde yer alan haberde "Erdoğan'ın yolundaki 3 kadın engel" başlığını kullandı. Habere konu olan isimler ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı.

    OLSA OLSA FRANSIZ ROMANTİZMİ
    Ancak bu başlıkla çıkan haber olsa olsa "Fransız Romantizmi" olur. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan Fransız Romantizmi bir edebiyat akımı olarak dünyada kendisine yer bulsa da günümüz şartlarında küresel dünyada söz sahibi olmaya çalışan Türkiye'de yabancı ülkelerin gazıyla iktidar hayali kuran isimlerin ancak hayalinde veya edebiyat akımlarında kalabilir.

    "LGBT TARAFTARI KADIN DOKTOR"
    Le Monde'un haberinin ana aktörlerinden olan Canan Kaftancıoğlu'nun elbette LGBT sevdası ön plana çıkarıldı. İlgili kısımda ise "Kaftancıoğlu: Feminist, motosiklet tutkunu, LGBT taraftarı bir doktor" başlığı kullanıldı. Haberde CHP İstanbul İl Başkanı'nın HDP'ye olan yakınlığı nedeniyle partisinde bir kesim tarafından eleştirildiği de belirtildi.

        TERÖR SEVİCİ TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NİN BAŞKANI DA KENDİSİNE YER BULDU
        Haberde Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da kendisine yer buldu. Terör destekçisi açıklamalarıyla tepki çeken TTB'nin başındaki ismin Fransızlar tarafından gazlanması da elbette şaşırtıcı bir sonuç olmadı.

        İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER
        Le Monde'un haberinde yer alan son isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise en az yerin Akşener'e ayrılması oldu. Terör örgütlerine yakın isimler hakkında daha uzun satırlar yer bulurken Akşener için daha kısa cümlerler kullanıldı. Ancak o da Erdoğan karşıtlığı üzerinden parlatılmaya çalışıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Fransızlar Başkan Erdoğan'a karşı 3 ismi gazlıyor: Meral Akşener Canan Kaftancıoğlu Şebnem Korur Fincancı