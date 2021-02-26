Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ABD menşei FIM-92 Stinger MANPADS'lerin yerini alması planlanan sistem Sistem, FIM-92 Stinger'a ve diğer sınıfında sistemlere göre çok daha gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırmakta; SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.