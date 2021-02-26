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    • 26.02.2021 12:19
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    ! ’te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri?

    Pandemi döneminde evde daha çok vakit geçiren kişiler gündemde sıklıkla ni araştırıyor. Tüm dünyada en çok izlenen online platform ’te birbirinden güzel ve çeşitli, her kategoriden çok sevilen içerikler yer alıyor. Peki Netflix’te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri? Koronavirüs salgınından dolayı sinemalar kapalı olsa da film dizi severler Netflix üzerinden güzel seçeneklere ulaşabiliyor. İşte öneriler…

    takvim.com.tr
    Netflix en iyi dizi ve filmleri!

    Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında sosyal izolasyon sağlanıyor ve evlerde daha çok vakit geçiriliyor. Bu noktada arama motorları üzerinden binlerce kişi Netflix en iyi dizi ve filmleri! Netflix'te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri? Herkesin sevdiği kategoriler farklılaşabiliyor ve bu kategorilere özel film ve diziler Netflix'te yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz en çok beğenilen seçenekler…

    NETFLIX TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ

    DRAMA DİZİLERİ:

    50 M2
    Bir Başkadır
    Aşk 101
    Yunus Emre
    Atiye
    Diriliş: Ertuğrul
    Fi
    Börü
    Mehmetçik Kutülamare

    KOMEDİ FİLMLER:

    Kral Şakir Korsanlar Diyarı
    Etilerin Savaşı
    Bizim Köyün Şarkısı
    Kral Şakir Oyun Zamanı
    Recep İvedik 6
    Aykut Enişte
    Can Dostlar
    Bücür
    Dayı
    Aman Reis Duymasın
    Ölümlü Dünya
    Baba Parası

        DRAMA FİLM:

        Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
        7. Koğuştaki Mucize
        Aşk Tesadüfleri Sever 2
        Bizi Hatırla
        Annem
        Bizim İçin Şampiyon
        Dağ II
        Kelebeğin Rüyası
        Karakomik Filmler
        Müslüm

        Cebimdeki YabancıAşk Tesadüfleri Sever
        Bölük
        Organize İşler: Sazan Sarmalı
        Senden Bana Kalan
        Deliler Fatih'in Fermanı
        Ekşi Elmalar
        Babam
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        Haberler Güncel Netflix en iyi dizi ve filmleri! Netflix’te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri?