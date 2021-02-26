Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında sosyal izolasyon sağlanıyor ve evlerde daha çok vakit geçiriliyor. Bu noktada arama motorları üzerinden binlerce kişi Netflix en iyi dizi ve filmleri! Netflix'te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri? Herkesin sevdiği kategoriler farklılaşabiliyor ve bu kategorilere özel film ve diziler Netflix'te yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz en çok beğenilen seçenekler…