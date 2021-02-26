Koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında sosyal izolasyon sağlanıyor ve evlerde daha çok vakit geçiriliyor. Bu noktada arama motorları üzerinden binlerce kişi Netflix en iyi dizi ve filmleri! Netflix'te izleyebileceğiniz Türk filmleri ve dizileri hangileri? Herkesin sevdiği kategoriler farklılaşabiliyor ve bu kategorilere özel film ve diziler Netflix'te yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz en çok beğenilen seçenekler…
NETFLIX TÜRK DİZİ VE FİLMLERİ
DRAMA DİZİLERİ:
50 M2
Bir Başkadır
Aşk 101
Yunus Emre
Atiye
Diriliş: Ertuğrul
Fi
Börü
Mehmetçik Kutülamare
KOMEDİ FİLMLER:
Kral Şakir Korsanlar Diyarı
Etilerin Savaşı
Bizim Köyün Şarkısı
Kral Şakir Oyun Zamanı
Recep İvedik 6
Aykut Enişte
Can Dostlar
Bücür
Dayı
Aman Reis Duymasın
Ölümlü Dünya
Baba Parası