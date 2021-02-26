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    • 26.02.2021 11:38
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan açıklaması: lı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum

    Son dakika haberi! Başkan , soykırımının yıl dönümüne ilişkin mesajında "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen lı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Hocalı açıklaması

    Başkan , soykırımının yıl dönümüne ilişkin mesajında "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.



    TEK MİLLET İKİ DEVLETİZ
    Başkan Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yıllar geçse de anısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamının 29. yıldönümünde, kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin, acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum.
    Tek millet iki devletiz... Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

    NE OLMUŞTU?
    Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti.




    Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.

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