Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı soykırımının yıl dönümüne ilişkin mesajında "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.
29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iK— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021
TEK MİLLET İKİ DEVLETİZ
Başkan Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yıllar geçse de anısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamının 29. yıldönümünde, kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin, acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum.
Tek millet iki devletiz... Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti.
Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.