Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı soykırımının yıl dönümüne ilişkin mesajında "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iK February 26, 2021

Tek millet iki devletiz... Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan twitter hesabından paylaştığı mesajda,

NE OLMUŞTU?

Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti.









Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.