MHRS randevu alma ekranı 2021: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? 182 neden aranmıyor? MHRS başkası adına randevu alınır mı?

MHRS randevu al ekranı en çok aranılanlar arasında yerini alıyor... Koronavirüse karşı etkili olduğu açıklanan SinoVac aşısı için ülkemizde aşılama planı oluşturuldu. Bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyonu aşkın kişi ilk doz aşı, 2 milyona yakın insan ise ikinci doz aşı yapıldı. 65 yaş aşılama süreci tamamlanmasının ardından öğretmenler aşı olmaya başladı. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS ve e-devlet aşı randevu oluşturma ekranı...
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?
ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.