Gara'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından kalleşçe katledilmesini adeta fırsat bilip ellerini ovuşturarak hükümete saldıran HDP, terör örgütüne tek bir laf bile etmedi.



CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldığı bir canlı yayında skandal ifadelerle hükümeti eleştirerek, terörün siyasi ayağa HDP'ye destek verdi.





ESAS MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL

Skandal ifadelerle terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamı görmezden gelen Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" dedi.