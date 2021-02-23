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    • 24.02.2021 06:49
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    SON DAKİKA: CHP'li 'den skandal Gara açıklaması: Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil

    Son dakika haberi! CHP Grup Başkanvekili katıldığı canlı yayında Gara operasyonuna ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. 'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, terör örgütü PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara'da vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.

    CHP'li Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması

    Gara'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından kalleşçe katledilmesini adeta fırsat bilip ellerini ovuşturarak hükümete saldıran , terör örgütüne tek bir laf bile etmedi.


    CHP'nin Grup Başkanvekili de katıldığı bir canlı yayında skandal ifadelerle hükümeti eleştirerek, terörün siyasi ayağa HDP'ye destek verdi.


    ESAS MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL
    Skandal ifadelerle terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamı görmezden gelen Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması: Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil