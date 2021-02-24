Hain FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden biri de Kayseri merkezli Boydak Holding'ti. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan şirket yöneticileri Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak hala cezaevinde. Ancak Boydaklarla ilgili ilginç bir durum gündeme geldi. Daha önce Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'luk hissesine sahip olan bu iç ismin bankada ortaklıkları hala sürüyor.

Daha önce bunu sık sık gündeme getiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili yeni gelişmeyi yazdı: