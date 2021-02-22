İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıkladığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek kışkırtılan olayların da içinde olduğu ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı Taşdemir, 24 Mayıs 2016'da Silopi'de komandolar tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Antika Acar'ın cenazesine de katılmıştı.
KCK'dan 5 yıl hapis yattığı da ortaya çıkan Taşdemir'in Gara'daki karanlık ziyaretine tepkiler arttı:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Kılıçdaroğlu, Gara'ya giden HDP'li milletvekili ile ilgili ne söyleyecek?"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Yasama dokunulmazlığını kullanarak Parlamento'da bulunmalarına müsaade etmeyeceğiz."