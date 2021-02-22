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    a'ya giden HDP'li demir'in kirli sicili

    İçişleri Bakanı , a'ya giden HDP'linin demir olduğunu açıkladı. Taşdemir'in 'nde rektör atamasını bahane ederek kışkırtılan olayların da içinde olduğu ortaya çıktı.

    İçişleri Bakanı 'nun a'ya gittiğini açıkladığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ağrı milletvekili demir'in 'nde rektör atamasını bahane ederek kışkırtılan olayların da içinde olduğu ortaya çıktı.




    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı Taşdemir, 24 Mayıs 2016'da 'de komandolar tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist 'ın cenazesine de katılmıştı.

    KCK'dan 5 yıl hapis yattığı da ortaya çıkan Taşdemir'in Gara'daki karanlık ziyaretine tepkiler arttı:

    AK Parti Grup Başkanvekili : "Kılıçdaroğlu, Gara'ya giden HDP'li milletvekili ile ilgili ne söyleyecek?"

    AK Parti Grup Başkanvekili : "Yasama dokunulmazlığını kullanarak 'da bulunmalarına müsaade etmeyeceğiz."



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