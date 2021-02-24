"DAHA NE KADAR ALÇALACAKSINIZ?"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Özel'e bir tepki daha göstermiş, ''PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulunmuştu.