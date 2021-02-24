İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal Gara açıklamasına gönderme yapan Altun, "Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER
Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 sivile ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal sözlere imza attı. Özel terör örgütü PKK'yı görmezden gelerek "Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN DERTLERİ PKK'YA PROPAGANDA DESTEĞİ SAĞLAMAK"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" sözleriyle net mesaj verdi.
"DAHA NE KADAR ALÇALACAKSINIZ?"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Özel'e bir tepki daha göstermiş, ''PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulunmuştu.