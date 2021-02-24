AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILARI DA YENİ YÖNETİMDE

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mimar Yunus Fırat Aydın ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Dr. Sevim Sayim Madak da, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

GAZETECİ HALİME KÖKÇE DE AK PARTİ'DE SİYASETE BAŞLADI

Star gazetesi yazarı Halime Kökçe de, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.



Halime Kökçe

Kökçe; "Bugün yeni bir vazife ile yeni bir yola çıktık. Davet eden ve cesaretlendiren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza ve İstanbul İl Başkanımıza teşekkür ederim. Allah mahçup etmesin. Bu akşam epey dua biriktirdim. Arayan, mesaj atan, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Bismillah" ifadelerini kullandı.