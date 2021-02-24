AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 50 asil üyesi belli oldu.
Geçmişte Saadet Partisi'nde aktif görev yapan üç ismin AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.
SAADET PARTİSİ KÖKENLİ ÜÇ İSİM AK PARTİ İL YÖNETİMİNDE
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda; Saadet Partisi (SP) Eski İstanbul İl Başkanı Fahri Şahin, Saadet Partisi İl Gençlik Kolları ana kademesinde ve il yönetiminde aktif olarak görev yapan Servet Yazıcı ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eski İstanbul İl Şube Başkanı Ömer Faruk Günday da yer aldı.
Ömer Faruk Günday