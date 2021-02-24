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    • 24.02.2021 17:05
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    İletişim Başkanı 'dan sert tepki: "’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?"

    haberi... İletişim Başkanı , ''’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

    İletişim Başkanı Altun'dan çok sert PKK tepkisi

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?"