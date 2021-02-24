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    • 25.02.2021 04:27
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    Son dakika: 'den kritik Kıbrıs kararı: Türkiye, ve 'de bir araya gelecek

    Gelen son dakika haberine göre, () Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, ve 'yi 27-29 Nisan'da 'nin kentinde bir araya getirecek. Yapılan açıklamada Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

    AA
    BM'den kritik Kıbrıs kararı

    Gelen son dakika haberine göre, () Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, ve 'yi 27-29 Nisan'da 'nin kentinde bir araya getirecek.

    Sözcüsü , yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor.'' ifadesine yer verdi.

    Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: BM'den kritik Kıbrıs kararı: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Cenevre'de bir araya gelecek