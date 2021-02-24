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    • 24.02.2021 23:21
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    CHP eleştirdiği ve israf olarak nitelendirdiği -Niğde Otoyolu'nu kullandı!

    CHP heyeti önderliğinde ziyareti için daha önce eleştirdiği ve 'israf olarak nitelendirdiği 'nin ilk akıllı yolu olan -Niğde Otoyolu'nu kullandı. CHP'lilerin bu ikiyüzlü tutumu tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    ahaber.com.tr


    CHP Genel Başkanı , partisinin ekonomi modelini tüm vatandaşlara anlatılması için 20 vekile talimat vererek, turunu başlattı.

    Bu kapsamda ziyaretlerine devam eden CHP'nin son durağı oldu.

    YOLUN HARİKA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
    'dan Nevşehir'e giderken konuşan CHP Sözcüsü , konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, hem ekonomiye yönelik eleştrilerde bulundu hem de Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olarak duyurulan Ankara-Niğde Otoyolu'nu ulaşımda kullandı.

    Öztrak ayrıca, yapılan yolun da harika olduğunu söyledi.


    TEPKİYLE KARŞILANDI
    CHP'nin her fırsatta ekonominin kötü olduğunu ve bunun için yol yatırımlarını israf olarak nitelendirmesinden sonra, yine bu yolları kullanması, sosyal medyadan eleştirileri de beraberinde getirdi.

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