ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

9 Eylül 1969 yılında Tokat'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır.

1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.