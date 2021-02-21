AK Partili Öznur Çalık’tan HDP'li Pervin Buldan’ın inkarına tepki: Kandil’in mızıkacılarını bu millet çok iyi tanıyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı bir haber programında eli kanlı bebek katili terör örgütü PKK ile ilgili, "Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz yok. PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok" sözlerine tepki gösterdi.

YÜREĞİN YETİYORSA KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İSİM İSİM AÇIKLA

Çalık, "Utanmadan kalkıp daha dün PKK'nın dağ kadrosuyla yan yana poz verip, sosyal medya hesabından paylaşıp bugün 'PKK ile ilişkimiz yoktur' diyebiliyorsun. Pes doğrusu. Kimse milletin aklıyla alay etmemeli. Hain terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan ve geçen hafta Gara'da bir mağarada şehit edilen Malatyalı Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in sağlık durumu hakkında o gün kimlerden bilgi aldın yüreğin yetiyorsa isim isim açıkla" dedi.

KANDİL'İN MIZIKACILARINI BU MİLLET ÇOK İYİ TANIYOR

Çalık, "Bu millet 'PKK bir terör örgütü değildir' ve 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyenler ile sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayan Kandil'in mızıkacılarını çok iyi tanıyor. HDP ile yıllardır ittifak yapan, PKK'yı telaffuzdan imtina eden ve terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a 'Birlikte iyi salladık' söyleminde bulunanları milletimiz çok iyi tanıyor. Kahraman ordumuzun PKK'nın eğitim merkezlerinden olan Gara'ya yaptığı operasyonu hazmedemeyenler bilsinler ki devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekun sürdürdüğü mücadele, bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir" diye konuştu.