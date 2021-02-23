Dardanel Ton sahibi kimdir? Dardanel Ton kimin?

Üniversite hayatı sonunda Turgut Özal iktidarı döneminde ekonomik sistemin etkisiyle su ürünleri pazarı işine girmiştir.

1984 senesinde Ziraat Bankası'ndan tarımsal sanayi kredisi almış ve Çanakkale'de ilk fabrikasını açmaya karar veren Önen şirketin adını Çanakkale'nin mitolojik unsurlarından olan Dardanel'den almış ve Dardanel Gıda ile yurtdışına meyve ihraç etmiştir.

Şirket dondurulmuş hamsi ve sardalya ile başlayıp orkinos ve balık konservesi işi ile büyümüştür. Halen konserve ve dondurulmuş balık işinde sayılı firmaların başında gelmektedir.