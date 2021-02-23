Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği neden kullanılır?

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Chaff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılmaktadır.

Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.