Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.02.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 16:43
    ABONE OL

    nedir? ?

    nedir? Yunan savaş uçaklarından TCG Çeşme'ye taciz ateşinden sonra Chaff fişeği gündem oldu. Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Chaff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kulanılıyor.

    takvim.com.tr
    Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği neden kullanılır?

    Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği neden kullanılır? Yunan savaş uçaklarının açtığı taciz ateşi sonrası Chaff fişeğinin ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Savaş uçakları ve helikopterleri tarafından kullanılan "chaff fişeği"nin amacı düşman radar ünitelerini yanıltmak olarak biliniyor.

    CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

    Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Chaff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılmaktadır.

    Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.

    Chaff, alüminyum ve metalizd cam gibi folyoya benzeyen maddelerden yapılır.

    Pilot sistemi aktifleştirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları atılır.

    Radarda en çok sinyal üreten maddeler demir olanlardır. Radar güdümlü füze bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri takip eder.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği neden kullanılır?