Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği neden kullanılır? Yunan savaş uçaklarının açtığı taciz ateşi sonrası Chaff fişeğinin ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Savaş uçakları ve helikopterleri tarafından kullanılan "chaff fişeği"nin amacı düşman radar ünitelerini yanıltmak olarak biliniyor.
CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?
Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Chaff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılmaktadır.
Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.
Chaff, alüminyum ve metalizd cam gibi folyoya benzeyen maddelerden yapılır.
Pilot sistemi aktifleştirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları atılır.
Radarda en çok sinyal üreten maddeler demir olanlardır. Radar güdümlü füze bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri takip eder.