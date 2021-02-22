Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu hesap silme nasıl yapılır?

KİTAPYURDU HACKLENDİ Mİ?

Webtekno'nun haberine göre; Ekşi Sözlük'te paylaşılan yeni bir entry, kitap tutkunlarının en popüler uğrak noktalarından kitapyurdu.com'un siber saldırıya uğradığını öne sürüyor.

Dahası, söz konusu saldırılar sonucunda 10 bine yakın Kitapyurdu hesabının ele geçirildiği, bu hesapların Telegram başta olmak üzere çeşitli çevrimiçi ortamlarda paylaşıldığı ifade ediliyor.