Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu hesap silme nasıl yapılır? Kitap satış sitelerinden birisi olan Kitapyurdu'nda hesapların hacklendiği ve binlerce kişinin kullanıcı bilgisinin çalındığı iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Kitapyurdu hacklendi mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor.
KİTAPYURDU HACKLENDİ Mİ?
Webtekno'nun haberine göre; Ekşi Sözlük'te paylaşılan yeni bir entry, kitap tutkunlarının en popüler uğrak noktalarından kitapyurdu.com'un siber saldırıya uğradığını öne sürüyor.
Dahası, söz konusu saldırılar sonucunda 10 bine yakın Kitapyurdu hesabının ele geçirildiği, bu hesapların Telegram başta olmak üzere çeşitli çevrimiçi ortamlarda paylaşıldığı ifade ediliyor.
Kitapyurdu hesabından puanlarının harcanması yoluyla alışveriş yapıldığını gösteren bir e-posta aldığını ifade eden Ekşi Sözlük yazarı, alışveriş yapan kişinin kendi adresini ve telefon numarasını açık açık yazarak alışveriş gerçekleştirdiğini ve telefon numarası üzerinden iletişime geçtiğini ifade ediyor.
KİTAPYURDU HESAP SİLME NASIL YAPILIR?
Kitapyurdu hesabı mobil uygulama üzerinden silinemiyor.
– Hesabınızı silmek için öncelikle kitapyurdu.com web sitesinde ki hesabınıza giriş yapın.
- Hesabım bölümüne giriş yaptıktan sonra, Açılan sayfanın altında bulunan "Üyeliğimi iptal etmek istiyorum" butonuna tıklıyoruz.
– Ekranın üstünde çıkan uyarı penceresindeki "Tamam" a tıklıyoruz.