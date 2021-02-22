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    • 22.02.2021 12:15
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İçişleri Bakanı Başağa'ya 'geçmiş olsun' telefonu

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan Başağa'ya geçmiş olsun telefonu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı ile de telefonda görüştü.


    LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI'NIN KONVOYUNA SALDIRI
    Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında 'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.

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