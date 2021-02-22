Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de telefonda görüştü.
LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI'NIN KONVOYUNA SALDIRI
Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.