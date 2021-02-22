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    • 22.02.2021 20:39
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    Terör örgütü PKK'dan 'da SMO askerlerine roketli saldırı!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK, bölgesinde yer alan ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine roketli saldırı düzenledi.

    Terör örgütü PKK bu kez Tel Abyad'da saldırdı

    Terör örgütü PKK bu kez 'da saldırdı.

    Valiliği, yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a bağlı beldesinde SMO'nun kontrol noktasına PKK/YPG terör unsurları tarafından ısı güdümlü roket atar saldırısı düzenlendi.

    Saldırıda SMO mensubu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

    Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

    Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimleri ve adli makamlar tarafından saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

    PKK SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ HEDEF ALIYOR
    Açıklamada, hain saldırısı nedeniyle PKK/YPG'li teröristler lanetlenirken SMO'ya da geçmiş olsun temennisi iletildi.

    YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve bölgelerinden sık sık ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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