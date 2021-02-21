"Arkadaşlar bakıyor, detaylı bir şekilde soruşturuyorlar. Hepimiz çok üzüldük. Şehitlerimizle beraber başka mezarlara da tahribat yapmışlar. 79 mezar tahrip edilmiş. Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek. Geçmiş olsun. Şehitlerimize onların vereceği zarar yok. Onların makamını Cenabıallah tayin ediyor. Hepimizin yüreğinde o alçaklar alçaklıklarıyla beraber kalırlar. Emniyet güçlerimiz onları bulur. Gereken yapılır. Adliye gereken cezayı verir. Allah rahmet eylesin şehitlerimize."

"BELLİ BİR İPUCU DA ELDE EDİLMİŞ DURUMDA"

Vali Süleyman Elban ise tahrip edilen mezarları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, olayın bildirilmesiyle polis ekiplerinin inceleme başlattığını aktardı.

Şüphelilerle ilgili işlemin en kısa sürede yapılacağını dile getiren Elban, şöyle devam etti:

"Mezarlıkta 2 şehit mezarımızla birlikte 79 mezar tahrip edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla tekmeyle vurmak suretiyle tahrip edilmiş. Arkadaşlarımız gerekli delilleri topladılar. Görüntüler de incelenmeye başlandı. Belli bir ipucu da elde edilmiş durumda. Yapanlarla ilgili gerekli işlem en kısa zamanda başlatılacak. Üzgünüz. Bunu yapanların insan olduğunu düşünmek mümkün değil. Burada hem şehitlerimizin hem diğer ebediyete irtihal etmiş insanlarımızın mezarı tahrip edilmiş. Ailelerin duyguları incinmiş. İçinde şehitler olunca insanın üzüntüsü ve incinmişlik daha da artıyor. Bu menfur olayla ilgililer yakalandıktan sonra, gerekli işlemler yapılınca gerçek durum tam anlamıyla ortaya çıkacaktır."

Elban, bir gazetecinin "Herhangi bir terör bağlantısı var mı?" sorusu üzerine, "Hayır. 79 mezar içerisinde 2'si şehit mezarı, diğerleri sivil mezarlar." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da baba Ali Oruç ile telefonla görüşmesinde, emniyetin tüm birimlerinin seferber edildiğini ve bunu yapanların kısa sürede bulunacağını belirtti.

"BU ALÇAKLIĞI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise mezarlıkta baba Oruç ile görüşerek, olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.