İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor.
Bakan Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği olay başta olmak üzere, muhalefetin katliamla ilgili açıklamaları, Gara ve Sincar'a yönelik operasyon ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.
İşte Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
- Öncelikle böyle bir imkanı bulduğum için A Haber'e çok teşekkür ediyorum.
- (Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni binası) "Beni çok etkiledi"
Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bir olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti. Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.
"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK SALDIRILARLA UMUTSUZLUK GİRDABINA ALMAK İSTİYORLAR"
21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye'de de umutsuzluğu aşılamaya çalışanlar da var. Ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla umutsuzluk girdabına almak istiyorlar. Bunu terörle, kendi kültürümüze uymayan şeylerle yapmaya çalışıyorlar.
"İÇERİDEKİ APARATLARIN ETKİLİ OLMAMASININ NEDENİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.
"KARAMSAR TABLO OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"
Şimdi tek dertleri, biz kendi meselelerimizle uğraşırken, "Türkiye nasıl böyle bir duruma geldi?" diye telaş içerisindeler. Bugün biz sadece bir takım somut saldırılarla karşı karşıya değiliz. Manipülasyon, spekülasyonlarla da ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Tüm bunları yaşadığımızda karşı karşıya kaldığımız en ufak bir olayda, büyük bir karamsar tablo oluşturulmaya çalışılıyor.
AVRUPA MARJİNALLERİN ETKİSİ ALTINDA
Avrupa, kendisini bu kadar yükseltmiş ülkeler, bizim en uçta dediğimiz marjinallerin etkisi altındadır. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ziyaretimizde Alman Cumhurbaşkanı, en marjinal gruplarının sözlerini söylediğine şahit oldum. Marjinallerin etkisiyle direkt karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'daki çatışmaların, doyumsuzluğun temeli marjinallerin ortaya koyma çalıştığı fikirler yüzündendir.
TÜRKİYE'NİN YAPISINI 1960 DARBESİ BOZDU
Türkiye'nin yapısını esasında 1960 darbesi bozdu. 70-80 arasında buna müsaade etmediler. 80'de yeniden bir darbe dinamiğini devreye sokturlar. Türkiye tam düşünmeye başladı, ekonomi ve büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe oluyor. Darbe dinamiğinin esası milletin iradesini hiçe saymaktır. Ne zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bunu yemedi, meseleyi tersine döndürmüş oldu.