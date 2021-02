TÜRKİYE 21. YÜZYILDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Bu darbe dinamikleri kimin işine yaradı Türkiye'de? Benim işime yaramadı. Ekonomik ve mali olarak beni çökertti. Elimizdeki ne kadar koz varsa bunları verdik, bizi kendi içerimizde ulusal bir hale döndürdüler. Onun için bugün bunları görüp de, Başbakan'ın idam edildiğini görüp de, yüzde 8 binlik gecelik faizleri görüp de bugün bu devrimleri gerçekleştirmek kolay değil. Türkiye 21. yüzyılda devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.



TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE HER ZAMAN BÜTÜN OLMUŞTUR

Türkiye terörle mücadele konusunda milletiyle devletiyle her zaman bir bütün olmuştur. Ve terörün kendi ülkesine ne zarar verebileceğini her zaman görmüştür. Bazen uluslararası sistem boğazına çökmüştür harekete edemez hale gelmiştir. Ne zaman uluslararası sistemden kurtuluruz, terör örgütlerine gereken dersi veririz. Bugün terörle mücadele ediyorsak, savunma sanayinin yüzde 20'lerden 70'lere gelmesi önemli bir paya sahiptir.

Şimdi kendi mühimmatlarımızı üretiyoruz. Emniyetimiz şimdi ATAK helikopteri var. Jandarma'nın da aynı şekilde.

Terörle mücadelenin başka unsurları da var. Halk var vatandaş var. Halkımızın vatandaşımızın desteği önemli. Birçok kayıp verebilirsiniz, ancak devlet bunu kazanır. Buradaki mesele şudur. Bir, Doğu ve Güneydoğu makus talihini yenemez. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmeniz gerekli. Bütün bunları yaparsanız siz, terörle mücadeleyi bir noktaya taşıyabilirsiniz.



PARİS'TEN LONDRA'DAN FARKLI DEĞİL

Diyarbakır'ın caddeleri Paris'ten farkı değil. Terörün arkasında istismar edilecek alanları kapatıyorsunuz. Terörün hikayesi bir günde bitmiyor. Çukur barikat olayları var. Şırnak merkez, Nusaybin, Kızıltepe yıkıldı. Onlar yıktılar, Türkiye bunların daha iyisini yaptı. Biz insanlara şu umudu verdik; Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek veriyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa, istismar alanlarını da kapatıyoruz.