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    • 21.02.2021 18:02
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    Başkan Erdoğan Alimi Muhammed Emin Saraç'ın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu

    Son dakika haberleri... Başkan , 'nde Alimi Muhammed Emin Saraç'ım cenaze namazına katıldı. Erdoğan Saraç'ın mezarı başında Fatiha Suresi'ni okudu.

    Başkan Erdoğan, Kur'an okudu

    Başkan Alimi Muhammed Emin Saraç'ın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu.

    Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

    Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. ve iş insanı burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu.

    BAŞKAN ERDOĞAN KUR'AN OKUDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 'nde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ım cenaze namazına katıldı.

    Erdoğan Saraç'ın mezarı başında Fatiha Suresi'ni okudu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu