Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.



Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. geçtiğimiz hafta mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.