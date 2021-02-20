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    • 20.02.2021 17:02
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    ’da polis memuru 'yi şehit eden . cezaevinde kendini astı

    'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memuru 'nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili yargılanan yaşı küçük . tahliye edilmişti. Şüphelinin 2020 yılında başka bir silahla yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Kadir A. bu hafta tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'ne gönderilen Kadir A.'nın bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

    Polis memurunu şehit etmişti! Kendini astı

    İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar Serdar Balta ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti.

    MAHKEMENİN KARARININ ARDINDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
    Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı.

    Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.


    Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. geçtiğimiz hafta mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.



        CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI
        Polis katili Kadir A.'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi.

        Sabah'ın haberine göre olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A.'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

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        Haberler Güncel Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden Kadir A. cezaevinde kendini astı