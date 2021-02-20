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    • 20.02.2021 16:30
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    İstanbul’da ? 1 Mart İstanbul’da kafeler restoranlar açılacak mı?

    1 Mart’ta normalleşme döneminin başlayacak olmasıyla birlikte İstanbul’da sorusuna yanıt aranıyor. 1 Mart’ta İstanbul’da kafeler restoranlar açılacak mı? ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.” mesajını paylaştı. İstanbul’da yasakların ne zaman kaldırılacağı da merak konusu oldu. Peki ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İstanbul’da normalleşme ne zaman başlayacak? 1 Mart İstanbul’da kafeler restoranlar açılacak mı?

    İstanbul normalleşme ne zaman başlayacak? 1 Mart İstanbul'da kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmayacağı ve kafe restoranların açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul kafeler restoranlar ne zaman açılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Normalleşme döneminin başlaması için tarih verilmesiyle birlikte İstanbul'da kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.

    Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentler arasında yer alıyor. Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirler arasında gösteriliyor.

    Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

    Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında.

    İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

        İSTANBUL'DA NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İstanbul'daki son duruma ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimilimize edilmiş durumda hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda inşallah böyle devam eder. Salgın süreci şunu gösterdi ki Türkiye hem sağlık alt yapısında hem teknoloji insan gücü anlamında çok güçlü olduğunu dünyaya da gösterdi. Türkiye şu ana kadar çok başarılı bir süreci sürdürmekte. Salgın şu anda Türkiye'de azalmaya başladı. Tabi ki bitmedi yükselme ihtimali her zaman var. Onun için tedbiri elden bırakmamamız lazım. İnsanların da hem ekonomik hem de uzun süreçli böyle kapamaların ve kısıtlamaların psikolojik baskısını yaşadığının da farkındayız" diye konuştu.

        İstanbul'daki veriler ışığında kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin konuşan Memişoğlu, "İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın iş yerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimilimize edilmiş durumda ama devamı için uyum şart.

        Gevşeme olduktan sonra da bu uyumu gösterdiğimiz müddetçe maske, mesafe, hijyen kurallarına uyduğumuz müddetçe, aşılamayı zamanında yaptığımız müddetçe kısıtlamaların azaltılmasında İstanbul için, Mart ayı başından itibaren bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ama tabi ki bunun kararı Bakanlığımızın ve bilimsel kurulumuzun öneriler doğrultusunda olacaktır" şeklinde konuştu.
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