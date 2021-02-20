İstanbul’da normalleşme ne zaman başlayacak? 1 Mart İstanbul’da kafeler restoranlar açılacak mı?

İstanbul normalleşme ne zaman başlayacak? 1 Mart İstanbul'da kafeler restoranlar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasaklarının kalkıp kalkmayacağı ve kafe restoranların açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul kafeler restoranlar ne zaman açılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Normalleşme döneminin başlaması için tarih verilmesiyle birlikte İstanbul'da kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.
Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentler arasında yer alıyor. Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirler arasında gösteriliyor.
Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.
Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında.
İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.