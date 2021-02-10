Kurbağalıdere'de geçen yıl temizlik çalışmaları yapılmış Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, derede balıkların yüzdüğü berrak su görüntüsü paylaşmıştı.
Ancak Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu. Derenin deniz tarafında kalan kısmına çöplerin geçişini engellemek için çekilen şerit ise biriken çöpleri tutamaz duruma gelmiş durumda. Çöpler, şeritten kurtularak derenin diğer tarafına akıyor.
"ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ, HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"
Uzun yıllardır Kurbağalıdere yakınında yaşayan Ayşe Uysal, "Çöpler birikti ama temizlemeye çalışıyorlar herhalde. Benim çocukluğumdan beri hep böyle. 66 yaşındayım hala böyle, geçen seneden beri çalışma yapıyorlar" dedi. Ahmet Türkman da "Denize bir şey atmazsak temizlenir, kendiliğinden temizlenir. Bilinçli olmamız lazım" diye konuştu.