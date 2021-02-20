Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sorumluluğunda olan Ankara'nın mahallelerinde kanalizasyonlarının yetersiz olduğu, kanalizasyon atıklarının birçok mahallede çevreyi kirlettiği ve bazı su depolarının bakımsız bırakıldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın mahallelerinde büyükşehir yükümlülüğünde olan kanalizasyon ve su depolarının bakımsız bıraktığına yönelik açıklamalar yaparak, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon ve su depolarının bakımsız ve yetersiz olması Ankara'da: Toplum sağlığını tehdit ediyor. Çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Salgın hastalık riski yaratıyor. Mansur Yavaş Hizmette Yavaş" ifadelerini kullandı.

ATIK VE KİRLİ SULAR DERELERE AKIYOR

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kanalizasyon ve su depolarının durumunu gösteren bir dizi video da paylaştı. Baştuğ paylaştığı videoda Ankara'nın ilçelerindeki birçok mahallenin kanalizasyon ve su depolarının durumunu gösteren görüntüleri paylaşarak şunları söyledi: "Değerli Ankaralılar, bulunduğumuz bölge gölbaşı ilçemize bağlı Ahiboz Mahalllesi'dir. Bu mahallede yeterli kanalizasyon sistemi olmadığı için buradaki atık ve kirli sular kontrolsüz bir şekilde derelere akıyor. Bu dereler vasıtasıyla koskoca bir mahallenin kanalizasyon atıkları başka mahallelerinde için de içinden geçerek Mogon Gölü'ne kadar ulaşıyor."





SU DEPOLARI BAKIMSIZ! KANALİZASYON ATIĞI SORUNU VAR

Baştuğ, sadece tek bir mahallede bu durumun yaşanmadığını birçok mahallede aynı sorunun olduğunu şöyle ifade etti: "Maalesef bu olumsuz durum bu mahallemizle de sınırlı değil. Ankara'nın birçok mahallesinde rastladığımız kanalizasyon atıkları kimi yerlerde çaylara kimi yerlerde tarımsal sulama kanallarına karışarak hem toplum sağlığını tehdit ediyor hem de çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Bununla birlikte birçok mahallemizde su depolarının bakımsız bırakıldığını vatandaşlarımızın bu su depolarından su tükettiklerini ve tüketilen bu suların salgın hastalıklara sebebiyet verebileceğini de tespit etmiş bulunmaktayız"





MANSUR YAVAŞ HİZMETTE YAVAŞ, BUGÜNE KADAR BİR ADIM ATMADI

Baştuğ, kanalizasyon ve su depolarının görüntülerini tek tek gösterdikten sonra Yavaş'a şu şekilde seslendi: "Seçildiği günden bu yana algı yönetmekten belediye yönetmeye zaman bulamayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, hizmette yavaş, Başkent Ankara'ya yakışmayan ve toplum sağlığını tehdit eden bu konunun çözümü için bugüne kadar gözle görülür bir adım atmamıştır. Oysa Ankara'mızın su, kanalizasyon ve alt yapı hizmetlerini yapmak büyükşehir belediyesinin başlıca vazifesidir. Cumhuriyetin başkenti Ankara'mız bu görüntüleri kesinlikle hak etmiyor. Sayın Mansur Yavaş'a kendisinin "Belediye başkanları siyaset yapmaz, kentlilere en ucuz ve en güvenli şekilde hizmet götürmekle görevlidir" söylemini hatırlatıyor. Toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine sebep olan bu sorunu bir an önce çözmesi için çağrıda bulunuyoruz"

MAHALLE MAHALLE ANKARA'NIN KANALİZASYON SORUNU

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından birçok mahallenin kanalizasyon sorunun gösteren görüntüleri paylaşarak tek tek şunları söyledi:

* Ankara / Mamak Kızılca Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemleri yok denecek durumdadır. Bu durum ABB'ye ve ASKİ Genel Müdürlüğüne defalarca bildirilmesine rağmen herhangi bir adım atılmamıştır.

* Ankara / Kazan Alpagut Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan foseptik çukurlarında biriken atıklar çekilmiyor. Atık sular koku yapıyor ayrıca bu atık sular çaya taşıyor.





* Ankara / Elmadağ Kayadibi Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular sulama çayına karışıyor. Vatandaşlar bu suyu sebze ve meyve bahçelerinde kullanıyor

* Ankara / Çubuk Sünlü Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan foseptik çukurları taşıyor ve bu kirli atıklar Çubuk Çayı'na dökülerek Ankara Barajı'na ulaşıyor.

* Ankara / Akyurt Elecik Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular bağ, bahçe ve hayvanlar için kullanan sulara karışıyor.

* Ankara / Çubuk Sığırlı Hacı Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular dere yatağındaki suya karışarak Çubuk Çayı'na kadar ulaşıyor.

*Ayrıca Ankara'nın Kozan Aydın Mahallesi, Elmadağ Kayadibi Mahallesi, Mamak Kızılca Mahallesi, Gölbaşı Yağlıpınar Mahallesi ve Gölbaşı Oyaca Mahallesi gibi mahallelerde de aynı sorunun yaşandığı belirtiliyor.