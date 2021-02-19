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    • 19.02.2021 10:46
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberine göre, , "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

    AA
    PKK'da çözülme devam ediyor! 1'i daha teslim oldu

    , terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.


    2021'DE 28'E YÜKSELDİ
    Teröristin, 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylece 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 28'e yükseldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 1 terörist daha teslim oldu