Örgütün sözde MİT mahrem yapılanmasında yer alan 3 isim de ifadelerinde, örgütün o dönemki İstanbul Bölge Temsilcisi olan Parlak'ın, MİT kumpasında aktif rol oynadığını itiraf etti. İfadelerde ayrıca, savcı Sarıkaya'nın sözde MİT mahrem imamı Murat Karabulut'la aynı örgüt evinde konakladığı da dikkat çekildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün hükümete yönelik ilk darbe girişimi olan 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Örgütün sözde mahrem MİT yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada alınan ifadelerle, MİT krizinde dahli olan yeni bir isim daha deşifre edildi.
FETÖ'nün sözde mahrem MİT yapılanmasında görevli 3 ismin "şüpheli" sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ifadelerle birlikte 7 Şubat MİT kumpasında, FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı' olan ve mavi kategoride aranan firari Ahmet Hamdi Parlak'ın da dahli olduğu ortaya çıkarıldı.