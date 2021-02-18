SON DAKİKA: İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.



TESLİM OLANLARIN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.