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    • 18.02.2021 10:27
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    SON DAKİKA: İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi

    Son dakika haberi! , "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.

    DHA
    2'si daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    nca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ
    Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

    Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İki terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi