Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit etmesine dünyadan tepkiler yağarken, bir mesaj da Washington'dan geldi. Ancak açıklamanın tonu dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasıyla yapılan açıklamada "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gara'da PKK katliamı ile ilgili açıklamasına Türkiye diplomatik kanaldan da tepki gösterdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde aktarıldığı bildirildi.
GÜNLER GEÇMESİNE RAĞMEN TAZİYE MESAJI YOK!
ABD Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara'da 13 vatandaşımızın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından alçakça şehit edilmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen taziye mesajı yayımlamadı.