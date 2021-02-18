Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programını, geçtiğimiz salı günü açıklamıştı. 9 Şubat'ta açıklanan tarihi programın ardından bazı gazeteci ve siyasiler, Türkiye'nin hedeflerini küçümseyerek destek yerine köstek olmayı seçmişti.
O İSİMLER ARASINA KATILDI! MASKESİ DÜŞTÜ
Tarihi proje ile aklı sıra dalga geçenler kervanına İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Program sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, "Ayçiçeği yağı yok ama Ay'a gidiyoruz" mesajı ile algı yarattı.
Uzay programı ile dalga geçmeye çalışan Lütfü Türkkan'ın maskesi çok geçmeden düştü. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkkan'a yağ fabrikası sahibi olduğunu hatırlattı.