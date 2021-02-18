Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2021 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 16:27
    ABONE OL

    "Yağ yok ama uzaya gidiyoruz" diyen 'ın yağ fabrikası sahibi olduğu ortaya çıktı

    Türkiye'nin tarihi projelerinden olan "Uzay Programı"nı küçümsemeye çalışan li rezil oldu. Sosyal medya hesabından "Yağ yok ama aya gidiyoruz" paylaşımında bulunan Türkkan'ın, 20 dönümlük arazide kurulu yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı

    Stokçuluğa mı başladın Lütfü?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programını, geçtiğimiz salı günü açıklamıştı. 9 Şubat'ta açıklanan tarihi programın ardından bazı gazeteci ve siyasiler, Türkiye'nin hedeflerini küçümseyerek destek yerine köstek olmayı seçmişti.

    O İSİMLER ARASINA KATILDI! MASKESİ DÜŞTÜ
    Tarihi proje ile aklı sıra dalga geçenler kervanına İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. Program sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, "Ayçiçeği yağı yok ama Ay'a gidiyoruz" mesajı ile algı yarattı.

    Uzay programı ile dalga geçmeye çalışan Lütfü Türkkan'ın maskesi çok geçmeden düştü. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkkan'a yağ fabrikası sahibi olduğunu hatırlattı.

        İYİ Partili ismin, Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

        1997'den beri faaliyette olduğu öğrenilen şirketin internet sitesinde de Lütfü Türkkan'ın adı bulunduğu görüldü.

        BU İLK DEĞİL
        İYİ Partili Türkkan'ın kızı da skandal sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme geliyor. İYİ Partili vekilin kızı Dilara Türkkan, cuma vakti lüks bir otelde şampanya patlatırken çektiği görüntüleri Instagram hesabında paylaşmıştı. İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu depremin ardından skandal bir paylaşıma imza atan Dilara Türkkan, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel "Yağ yok ama uzaya gidiyoruz" diyen Lütfü Türkkan'ın yağ fabrikası sahibi olduğu ortaya çıktı