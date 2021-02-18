1997'den beri faaliyette olduğu öğrenilen şirketin internet sitesinde de Lütfü Türkkan'ın adı bulunduğu görüldü.

BU İLK DEĞİL

İYİ Partili Türkkan'ın kızı da skandal sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme geliyor. İYİ Partili vekilin kızı Dilara Türkkan, cuma vakti lüks bir otelde şampanya patlatırken çektiği görüntüleri Instagram hesabında paylaşmıştı. İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu depremin ardından skandal bir paylaşıma imza atan Dilara Türkkan, Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı.