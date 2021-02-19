MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimi de bırakmayacağız. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik veya yanlışlık olmayacağına inanıyoruz.