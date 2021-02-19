Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Kadın Kolları Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda söz sahibi olmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Ülkemizde yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadılar, sokakta küçümsediler.
Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Halen TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kadınlarımızın nerede nasıl bir sıkıntısı ya da talebi varsa hepsine kulak verdik.
MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimi de bırakmayacağız. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik veya yanlışlık olmayacağına inanıyoruz.