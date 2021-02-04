Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi Üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi..." ifadelerini kullandı.