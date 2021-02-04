İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi.
Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi Üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi..." ifadelerini kullandı.
PROTESTOCULARA SESLENDİ
"Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum." diyen İyi Partili Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar." şeklinde konuştu.