ABD, Türkiye sınırında YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya mı hazırlanıyor?
Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor. Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.
18.02.2021 14:56
- Son Güncelleme: 18.02.2021 15:04
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine Washington'dan gelen 'eğer'li yorumun yol açtığı depremin artçıları sürerken, bu kez Türkiye sınırında şimşek yüklü bulutlar çarpıştı.
Milliyet'in aktardığı habere göre Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor.
Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.
Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giriş yapan konvoyun görüntülerini yayınlayan SOHR, Ayn Divar köyünde inşa edilecek üs için ilk etapta aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 50 aracın sevk edildiğini aktardı.
Arap medyası, ABD'nin başını çektiği uluslararası terör örgütü DEAŞ'la mücadele koalisyonun 2021'in başından bu yana Irak'tan Suriye'ye on birinci konvoyu gönderdiğini bildiriyor.