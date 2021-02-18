ABD, Türkiye sınırında YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya mı hazırlanıyor?

Joe Biden'ın Donald Trump'tan başkanlığı devralmasıyla Türkiye ile ilk büyük krizini yaşayan ABD, bu kez Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattında bulunan bir köye YPG'li teröristlerle birlikte bir üs kurmaya hazırlanıyor. Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Malikiye'de kurulacak üssü, ilk olarak Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesi duyurdu. Gazetenin kaynağı ise, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) oldu.

18.02.2021 14:56 - Son Güncelleme: 18.02.2021 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





