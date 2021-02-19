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    • 19.02.2021 11:03
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    Son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! 'den 6 ile uyarısı

    Son dakika haberleri... 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gündür nın etkili olduğu bölge genelinde havanın aralıklı kar yağışlı olması ve yağışların , ile 'da hafif geçmesi bekleniyor.

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.

    Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 17, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

    Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 2 derece olacak.

    Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 121, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.

        Bölgede vatandaşlar ile ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayının yanı sıra dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 6 ile kar yağışı uyarısı