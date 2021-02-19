Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı etkili olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'da 17, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 2 derece olacak.
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 121, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 53 santimetre ölçüldü.