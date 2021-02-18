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    • 18.02.2021 15:29
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    ! vaka sayısı en çok hangi illerde arttı ve azaldı? Bakan 'dan yeni açıklama

    haberine göre Sağlık Bakanı , te son duruma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Koca, geçtiğimiz haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu duyurdu.

    Vaka sayısı son hafta en çok hangi illerde arttı ve azaldı?

    Sağlık Bakanı , te son duruma ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

    Koca, geçtiğimiz haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu duyurdu.

    Vaka sayısında düşüş yaşanan 5 ilin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğu açıklandı.

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
    Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Koronavirüs vaka sayısı en çok hangi illerde arttı ve azaldı? Bakan Fahrettin Koca'dan yeni açıklama