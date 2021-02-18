Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son duruma ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Koca, geçtiğimiz haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu duyurdu.

Vaka sayısında düşüş yaşanan 5 ilin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğu açıklandı.

Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı

Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.