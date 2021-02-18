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    • 18.02.2021 14:24
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    Müslüman aleminin büyük bir sevinçle karşıladığı Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bazı bilgiler de bugün içerisinde sıklıkla araştırılıyor ve yanıtları merak ediliyor. Peki ? , ? Bugün bol bol dua edilecek, namaz kılınacak ve tövbe edilecek. Peki Regaip Kandili’nde salavat getirmek neden önemli? Bu gecenin feyiz ve bereketinden nasip almak isteyenlerin merakla araştırdığı Salavat getirmenin faziletleri hakkınd amerak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Kandilde Salavat getirmenin faziletleri neler? Salavat nedir, nasıl okunur?

    Kandilde Salavat getirmenin faziletleri neler? Salavat nedir, nasıl okunur? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Mübarek Üç Aylar'ın müjdecisi olan Regaip Kandili 18 Şubat yani bugün idrak ediliyor, Müslüman alemi de pek çok konunun detaylarını araştırıyor. Bol ibadetle geçecek olan bu özel günde salavat getirmenin faziletleri de merak ediliyor. İşte detaylar…

    REGAİP KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ NEDİR?

    Mübarek gün ve gecelerden biri olan Regaip Kandili ile ilgili salavat getirmenin fazileti araştırılıyor. Regaib Kandili aynı zamanda Üç Ayların ilk Cuma gecesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

    SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

    Regaip Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

    Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

    SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

    Âyet-i kerimede buyrulur:

    "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

    Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

        SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

        Salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner.

        Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

        Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

        Salavat getiren kişi huzurlu hisseder.

        Salavat getiren kişi kötülülerden korunur.

        SALAVAT İLE İLGİLİ HADİS

        Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

        "Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

        "Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

        "Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

        "Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

        "Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

        "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)
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