Kandilde Salavat getirmenin faziletleri neler? Salavat nedir, nasıl okunur?

REGAİP KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ NEDİR?



Mübarek gün ve gecelerden biri olan Regaip Kandili ile ilgili salavat getirmenin fazileti araştırılıyor. Regaib Kandili aynı zamanda Üç Ayların ilk Cuma gecesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

Regaip Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.