En anlamlı Regaip Kandili mesajları! 2021 Regaip Kandili SMS, WhatsApp kandil mesajları, sözleri!

Heyecanla beklenen gün geldi ve Müslüman alemi 2021 yılının ilk kandili olan Regaip kandiline ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bu özel günü sevdiklerine, akrabalarına hatırlatmak isteyen milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 Regaip Kandili SMS, WhatsApp kandil mesajları, sözlerini arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulamaya başladı. Sizler için en anlamlı ve güzel 2021 Regaip Kandili mesajlarını derledik, siz de sevdiklerinizle bu sevincinizi paylaşabilirsiniz.
EN ANLAMLI 2021 REGAIP KANDILI MESAJLARI
Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun