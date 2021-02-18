Regaip Kandili duası, faziletleri! Regaip Kandili'nin İslamiyet'teki yeri, önemi nedir? Sorgulamalası arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Regaip Kandili bugün idrak ediliyor ve bu özel geceye dair bilinmesi gereken tüm bilgiler sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bol bereketli, faziletli olan bu günde günahlardan tövbe etmek, ibadetleri yerine getirmek büyük önem taşıyor. İşte Üç Aylar'ın başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne dair tüm bilgiler…
REGAİP NE DEMEK?
Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir. "Reğabe", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib"dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir.
Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi Allah'ın rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar 10'uncu yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te, Bağdat'ta başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir. Regaip gecesinde Peygamberimizin yaptığı ibadetler konusunda dini literatürde bazı bilgiler yer alır. Ancak bu bilgilerin bazıları asılsızdır.
Tasavvufî eserlerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü belirtilir; ayrıca Peygamber Efendimizin Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.