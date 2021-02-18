REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir.

Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi Allah'ın rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar 10'uncu yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te, Bağdat'ta başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir. Regaip gecesinde Peygamberimizin yaptığı ibadetler konusunda dini literatürde bazı bilgiler yer alır. Ancak bu bilgilerin bazıları asılsızdır.



Tasavvufî eserlerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü belirtilir; ayrıca Peygamber Efendimizin Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.



