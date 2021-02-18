İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İstanbul'daki kar yağışı barajları doldurmaya yetti mi?

YAĞIŞLARIN ARDINDAN BARAJLARDAKİ SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi ocak ayının ikinci haftasında yüzde 19,16'a kadar indi. Aradan geçen yaklaşık 5 haftalık sürede yağışlarla barajlardaki su miktarında büyük bir toparlanma yaşandı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla iyi bir noktaya gelmiş durumda.



Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküp oldu.

Peki tüm bunların doğrultusunda şimdilik ortaya çıkan bu iyi tablo, önümüzdeki 4-5 ay için yeterli mi? Önümüzdeki süreçte barajlardaki doluluğa etki edecek kadar yağışlar bekleniyor mu, yazın kuraklık tehlikesi yaşar mıyız?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros Hürriyet'e anlattı.