Yapılan açıklamada, Babacan'ı eleştiren Yıldırım hakkında gerekli sürecin başlatıldığı açıklandı.

İşte DEVA'nın açıklaması:

"Partimiz Kurucular Kurulu üyelerinden Musa Malik Yıldırım bugün bir basın açıklaması yapmıştır. Açıklamada Partimiz tüzel kişiliği ve Genel Başkanımız hakkında mesnetsiz iddialarda bulunulduğu değerlendirilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüğümüz çerçevesinde, konunun yetkili kurullarda görüşülmesi için gerekli süreç başlatılmıştır."

DEVA Partili Malik Yıldırım'ın olay sözleri;

"'DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI' KILIFI GEÇİRİLMİŞ POLİTİKALARIN..."

Gündüz açıklama yapan Yıldırım, "Ali Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'zemin ve şartlar daha uygun olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinde konuşulabileceğine' yönelik ifadeleri oldu. Geçen hafta HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve heyetiyle görüştü. Ben buraya HDP ve benzeri yapıların taleplerine meşruiyet kazandırmak için gelmedim. 'Demokrasi ve insan hakları' kılıfı geçirilmiş politikaların milletimize yedirilmesine asla ve asla aracılık etmeyeceğim. Ülkenin birliği ve beraberliği için bugüne kadar verdiğim mücadeleyi vermeye devam edeceğim.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDENİN NEYİNDEN RAHATSIZSINIZ"

Sayın Genel Başkan'ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez. Bugün HDP'nin bile hatta terör örgütü PKK'nın bile dile getirmediği Anayasa'nın ilk dört maddesi zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek, ileride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır. Buradan sesleniyorum, ilk 4 maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız.

BABACAN İLE GENEL MERKEZ HEYETİNİ 3 KEZ UYARDIM

DEVA Partisi'nde demokrasinin işletilmediği ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Genel Başkan Ali Babacan ile Genel Merkez Heyetini 3 kez uyardım. Parti kurulurken ilkelerden sapıldıysa burada sıkıntı var demektir. Sayın Babacan ve ekibini AK Parti'den istifa edip geldikleri zaman ortaya koydukları eleştirileri, AK Parti'de istişarenin, ortak aklın kaybolduğu, demokrasinin işletilmediği şeklinde olmuştu. Sayın Babacan bir televizyon programında şu ifadeyi kullandı, 'Bu itirazlarımızı parti içerisinde, parti zarar görmesin diye yaptık.' Kendisine 'Ben sizin yaptığınız hatayı yapmayacağım, milletimi aydınlatacağım' dedim. Daha parti 1 yıllık iken bunları yapıyorsanız sıkıntı var demektir." demişti.