Cuma hutbesi yayınlandı mı? Cuma hutbesi 19 Şubat! Cuma hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'de "İman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir."[2] buyrulur. Evet, bir müminin kalbinde en değerli köşe, Cenâb-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbini şartsız ve sınırsız bir biçimde, ihlas ve ihtiram ile sever. Aynı zamanda, Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Mümin, Allah'a duyduğu derin sevgiyle tüm mahlûkata rahmet nazarıyla bakar. Yaratılanı sever Yaratan'dan ötürü!

Değerli Müminler!

Müminin yüreği, Allah Resûlü (s.a.s)'in sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel kendi güzel Peygamberimizi sevmek, bize onun ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi sevmek, onun bize emanet olarak bıraktığı yüce Kitabımız Kur'an'a ve hikmet yüklü sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek, onun sevdiklerini sevmek, onun ahlakı ile ahlaklanmaktır.