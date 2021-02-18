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    • 18.02.2021 22:50
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    Diyanet İşleri Başkanı 'ın Ayasofya Camii’nde katıldığı 'i Özel' programında 'kedi' detayı

    Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , ’nde “i Özel” programına katıldı. Programda Erbaş'ın kürsüde vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanına gelmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.

    takvim.com.tr
    Gecenin fotoğrafı

    Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , 'nde "Regaib Kandili Özel" programına katıldı.

    Programda Erbaş'ın vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanında görülmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.

    İşte o kare

    ERBAŞ TWITTER'DAN DA PAYLAŞTI
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra" ifadelerine yer verdi.

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