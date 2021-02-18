Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Regaib Kandili Özel" programına katıldı.
Programda Erbaş'ın vaaz verdiği sırada beyaz bir kedinin de Erbaş'ın yanında görülmesi sıcak bir görüntü oluşturdu.
İşte o kare
ERBAŞ TWITTER'DAN DA PAYLAŞTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra" ifadelerine yer verdi.
Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra pic.twitter.com/Jl26oG9Ovu— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021