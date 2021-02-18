Regaip Kandili'nde Müslümanlar Allah'ın rahmet ve bağışına erişmek için ibadetlerini yerine getirirken adet döneminde olan kadınlar ise ibadet edip edemeyeceğini merak ediyor. Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. iyanete göre hayız olan kadınlar Regaip Kandili'nde ibadetleri yerine getirebilir mi?
ADETLİYKEN NAMAZ KILINABİLİR Mİ?
Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.
Adetli kadınlar için dua
Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :
"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.
Anlamı: Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde beni de affet"
Adetli kadınlar Fatiha okuyabilir mi?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.
Adetli kadınlar tesbih namazı kılabilir mi?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.