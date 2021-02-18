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    • 18.02.2021 18:04
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    Gündemde binlerce kadın ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Bugün Regaip kandili idrak ediliyor ve Müslüman alemi ibadetlerini yerine getiriyor. Adetli olan kadın Müslüman vatandaşların ibadet edip edemeyeceği, dua okuyup okuyamayacağı, namaz kılıp kılamayacağı merak konusu oldu. Peki ? Diyanet’e göre Regaip Kandili'nde adetli (regli) olan kadınlar nasıl ibadet edebilir?

    takvim.com.tr
    Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır?

    Regaip Kandili'nde Müslümanlar Allah'ın rahmet ve bağışına erişmek için ibadetlerini yerine getirirken adet döneminde olan kadınlar ise ibadet edip edemeyeceğini merak ediyor. Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir? 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. iyanete göre hayız olan kadınlar Regaip Kandili'nde ibadetleri yerine getirebilir mi?

    ADETLİYKEN NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

    Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

    Adetli kadınlar için dua

    Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :

    "Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.
    Anlamı: Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde beni de affet"

    Adetli kadınlar Fatiha okuyabilir mi?

    Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.

    Adetli kadınlar tesbih namazı kılabilir mi?

    Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.

    Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.

        Bu duayı okuyan cennetliktir

        Peygamber Efendimiz(s.a.v.): "Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir)." buyurdular.

        Seyyidü-l İstiğfar duası okunuşu

        "Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi'rahmetike yâ erhamer'râhimîn"

        Ma'nâsı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur."

        REGAİP KANDİLİ NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

        Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

        1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

        2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

        3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

        4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

        Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".
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