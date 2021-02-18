2021 normalleşme takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşme hangi illerde başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Aylardır süren sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Yeni kademeli normalleşme ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Mart ayı işaret edildi. İşte normalleşme takvimine dair merak edilenler!
2021 NORMALLEŞME TAKVİMİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.
KAFE - RESTORAN - KIRAATHANE
İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
UZAKTAN EĞİTİM
Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.
HAFTA SONU YASAKLARI
Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.