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    • 18.02.2021 17:53
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    ! ? Yeni kademeli ?

    ? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni kademeli sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüste ne ilişkin detaylı bilgileri Başkan Erdoğan duyurdu. En çok merak edilen konu hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı olmuştu. Açıklamalara göre normalleşme 4 grup altındaki kriterlere göre yapılacak. Mart ayı ile birlikte Türkiye normalleşme sürecine girecek.

    takvim.com.tr
    2021 normalleşme takvimi! Normalleşme hangi illerde başlayacak?

    2021 normalleşme takvimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşme hangi illerde başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Aylardır süren sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Yeni kademeli normalleşme ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Mart ayı işaret edildi. İşte normalleşme takvimine dair merak edilenler!

    2021 NORMALLEŞME TAKVİMİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları:

    Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

    İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

    KAFE - RESTORAN - KIRAATHANE

    İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

    UZAKTAN EĞİTİM

    Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

    HAFTA SONU YASAKLARI

    Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

        NORMALLEŞME SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİLER!

        Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

        Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

        Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı.

        Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Nerdeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
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        Haberler Güncel 2021 normalleşme takvimi! Normalleşme hangi illerde başlayacak? Yeni kademeli normalleşme ne zaman?