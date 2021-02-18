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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Terör örgütünü hedef göstermek, lanetlemek yerine dikkatleri başka yere çekmeye çalışıyorlar. Batı'daki bu çifte standardı çok gördük. Örneğin Türkiye'de DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa'nın önemli binalarına Türk bayrağı yansıtılıyordu. Ama PKK terörü olduğunda binalarına Türk bayrağını yansıttıklarını görmedik. PKK terör örgütünü estetize etmek gibi bir şeyleri var.

PKK elverişli bir maşa. Birisi çıkıp Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlamak istiyor. Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde PKK'lıların yöneticilerinin hayatı bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetlidir. Böylesine bir katliam siyaseti yapıyor. Bölgedeki Kürt çocuklarının geleceği onların hiç umurunda değil.

KILIÇDAROĞLU'NA GARA TEPKİSİ

Terörle mücadeleyi hedef almak görülmemiş provokasyondur