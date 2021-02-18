Resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri, gün içerisinde sık sık araştırılan konular arasında bulunuyor. İslam alemi Regaib Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Milyonlarca kişi bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek. Son derece önemli olan mübarek günde vatandaşlar sevdiklerine kandil mesajı atmak istiyor. 2020 Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajlarını bu kapsamda yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri

RESİMLİ REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

İşte diğer resimli Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları;