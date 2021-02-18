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    • 18.02.2021 10:36
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    ve sözleri! 2021 Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları

    ve sözleri, kandil gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca kişi bugün Regaib Kandili'ni ibadet, namaz ve dualarla geçirecek. Sevdiklerine, dostlarına, yakınlarına, akrabalarına ve arkadaşlarına kandil mesajı göndermek isteyenler sabah saatlerinden itibaren mesajlar hakkında araştırma yapıyor. En güzel resimli mesajları ve sözlerini yazımızın içerisinde derledik. 2021 Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri!

    Resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri, gün içerisinde sık sık araştırılan konular arasında bulunuyor. İslam alemi Regaib Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Milyonlarca kişi bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek. Son derece önemli olan mübarek günde vatandaşlar sevdiklerine kandil mesajı atmak istiyor. 2020 Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajlarını bu kapsamda yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri

    RESİMLİ REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

    Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

    Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

    Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.

    Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

    İşte diğer resimli Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları;

    Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

    Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

    Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

        Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

        Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

        Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.

        Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

        Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

        Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

            Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

            Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

            Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

            DUALI KANDİL MESAJLARI

            Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

            Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

            Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

            Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

                Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

                Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

                Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

                    Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

                    Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
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