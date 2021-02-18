Resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri, gün içerisinde sık sık araştırılan konular arasında bulunuyor. İslam alemi Regaib Kandili'ni ibadet ve dualarla geçirecek. Milyonlarca kişi bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek. Son derece önemli olan mübarek günde vatandaşlar sevdiklerine kandil mesajı atmak istiyor. 2020 Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajlarını bu kapsamda yazımızın içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri
RESİMLİ REGAİB KANDİLİ MESAJLARI
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
İşte diğer resimli Regaib Kandili kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları;
Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!