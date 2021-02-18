Regaib Kandili'nde hangi sureler okunur? Regaib Kandili namazı nedir, nasıl kılınır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Mübarek Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte hangi ibadetlerin yapılacağı da merak konusu oldu ve Müslüman vatandaşlar bu günü bol dua, ibadet ve tövbelerle geçirmek istiyor. Peki kandil günlerine özel ibadetler neler, hangi namazın kılınması gerekir, 4 rekat kılınan kandil namazı hangisi? İşte Regaib Kandili hakkında detaylar…
REGAİB KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlının yayınladığı 2021 Yılı Dini Günler Listesine göre 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
Regaip Kandilini dua ederek geçirmek önemlidir. Okunacak sure ve dualar şunlardır:
"Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."
Duasının Türkçe meali şöyledir:
"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."
"Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm."
Türkçe anlamı şöyledir:
"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."
"Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed."in Türkçe anlamı ise şöyledir:
"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."
"Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm." in Türkçe anlamı, "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."