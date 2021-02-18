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    • 18.02.2021 13:57
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıkça araştırıyor. İslam dünyasında önemi büyük olan Üç Aylar 13 Şubat itibariyle başladı, Recep ayı idrak edilmeye başlandı. 2021 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili de bu gece idrak edileceği için Müslüman alemi bol dua ve namazla geçecek olan bu özel günde , ? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte kandil günlerine dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Regaib Kandili’nde hangi sureler okunur? Regaib Kandili namazı nedir, nasıl kılınır?

    Regaib Kandili'nde hangi sureler okunur? Regaib Kandili namazı nedir, nasıl kılınır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Mübarek Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte hangi ibadetlerin yapılacağı da merak konusu oldu ve Müslüman vatandaşlar bu günü bol dua, ibadet ve tövbelerle geçirmek istiyor. Peki kandil günlerine özel ibadetler neler, hangi namazın kılınması gerekir, 4 rekat kılınan kandil namazı hangisi? İşte Regaib Kandili hakkında detaylar…

    REGAİB KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlının yayınladığı 2021 Yılı Dini Günler Listesine göre 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

    Regaip Kandilini dua ederek geçirmek önemlidir. Okunacak sure ve dualar şunlardır:

    "Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."

    Duasının Türkçe meali şöyledir:

    "Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

    "Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm."

    Türkçe anlamı şöyledir:

    "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

    "Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed."in Türkçe anlamı ise şöyledir:

    "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

    "Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm." in Türkçe anlamı, "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

        KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

        Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
        Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

        Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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